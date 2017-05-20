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wannacry hackerları ne kadar para topladı?

WANNACRY HACKERLARI NE KADAR PARA TOPLADI?

Dünya genelinde 220 binden fazla bilgisayara bulaşan WannaCry virüsünün arkasındaki hackerların ne kadar kazandığı belli oldu. Ortaya çıkan sonuç gerçekten şaşırtıcı.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:42
Puan Ver : Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?(9/10)10


Dünya genelinde 220 binden fazla bilgisayara bulaşan WannaCry virüsünün arkasındaki hackerların ne kadar kazandığı belli oldu. Ortaya çıkan sonuç gerçekten şaşırtıcı.



Bildiğiniz gibi son günlerde tüm dünyada WannaCry krizi yaşanıyor. Müthiş bir hızla yayılana fidye yazılımı, dünya genelinde yüzbinlerce bilgisayarı etkilemiş durumda. Girdiği bilgisayardaki önemli dosyaları şifreleyen fidye yazılımı, bu dosyaların açılması için 300 dolar istiyor. Fidyenin ödenmediği her gün fiyat biraz daha artıyor ve sonunda tüm dosyalar istenilen fidye hala ödenmemişse tüm dosyalar kullanılamaz hale geliyor.



Peki tüm dünyaya korku salan bu fidye yazılımının arkasındaki hackerlar bu olaydan ne kadar kazandı? Bu hackerların verdiği sanal hesaba şu ana kadar toplam 70 bin dolar yatırıldığı söyleniyor. Bu da yaklaşık 250 kişinin istenen fidyeyi ödediğini gösteriyor. Tüm dünyada paniğe neden olan bir virüs için toplanan bu para hiç de yüksek değil. Özellikle hackerların siber saldırılar sonucu elde ettiği paralar düşünüldüğünde, böylesi kapsamlı bir saldırı için 70 bin dolar çok az kalıyor.



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