Tüm dünyada yüz binlerce kişiyi etkileyen WannaCry fidye yazılımında istenen rakam iki katına çıktı. Bunun sebebi hackerların istediği parayı toplayamaması.



Tüm dünyada yüz binlerce kişiyi etkileyen WannaCry fidye yazılımında istenen rakam iki katına çıktı. Bunun sebebi hackerların istediği parayı toplayamaması.



Bildiğiniz gibi son günlerde tüm dünya WannaCry virüsü ile boğuşuyor. Dünya genelinde yüz binlerce bilgisayara bulaşan fidye yazılımı alınan tüm önlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Ancak yarattığı bu etkiye rağmen bu fidye yazılımı arkasındaki hackerlara çok da para kazandırmadı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rapor, birçok kişinin istenen fidyeyi ödemediğini ortaya çıkarmıştı. Sonuçta hackerların eline sadece 106 bin dolar geçti.



İnsanların dosyalarını açtırmak için istenen fidyeyi ödememesi yüzünden istediği parayı toplayamayan hackerlar, farklı bir yol izlemeye karar verdi anlaşılan. Bugüne kadar 300 dolar olan fidye miktarı iki katına çıkarıldı. Yani bundan sonra bu virüsten etkilenenlerin dosyalarına ulaşması için 600 dolar ödemesi gerekecek. İstenen fidye ilk 24 saat içinde ödenmediği taktirde bu para 1200 dolara çıkacak.



