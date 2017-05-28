Kaspersky tarafından yayınlanan rapora göre WannaCry fidye yazılımı en çok Windows 7 kullanıcılarını etkiledi. Windows XP ise şaşırtıcı bir şekilde çok az etkilendi.



Son günlerde tüm dünyayı kasıp kavuran WannaCry krizi yavaş yavaş hız keserken, bu virüsten kimlerin etkilendiği de belli oldu. Kaspersky, bu fidye yazılımının en çok hangi Windows sürümünü etkilendiğini gösteren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre bu fidye yazılımından en çok etkilenen Windows versiyonu Windows 7 oldu.



Bu virüsün girdiği bilgisayarların yüzde 98'inde Windows 7 yüklüydü. Özellikle Windows 7'nin 64-bit versiyonunun etkilenen bilgisayarların yüzde 60'ını oluşturması dikkat çekti. İşin ilginç tarafı Windows 7'nin bu fidye yazılımına karşı en güvenli işletim sistemlerinden biri olması bekleniyordu. Çünkü Microsoft mart ayında, henüz bu virüs çok yaygınlaşmamışken bu güvenlik açığını kapatacak bir yama yayınlamıştı. Yani Kaspersky'nin yayınladığı bu rapor birçok kişinin işletim sistemini güncellemediğini gösteriyor.