WALMART, FLİPKART SATIN ALIYOR
Amazon ile rekabette güçlenmek isteyen Walmart, Hindistan'ın popüler e-ticaret sitesi Flipkart'ın satın alınması için görüşmelere başladı.
Dünyanın en büyük perakendecisi, ABD merkezli Walmart firmasının Flipkart elektronik ticaret sitesinin yüzde 40'ını satın almak için görüşme yaptığı iddia edildi.
AMAZON'A DOĞRUDAN RAKİP OLACAK
Walmart'ın satın almayı Amazon.com ile doğrudan rekabet etmek için yapmak istediği belirtildi. Amazon, gıda ürünlerinin teslimatı için Hindistan'da 5 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu.
Walmart, mağazacılığın yanı sıra elektronik ticaret portföyünü genişletmek için daha önce Jet.com için 3 milyar dolar ödemiş ve Barcelona'ya göğüs sponsoru da olan Japon Rakuten ile ortaklığa gitmişti.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYAR DOLAR
Hindistan merkezli Flipkart'ın piyasa değerinin 12 milyar doların üzerinde olduğu sanılıyor zira geçen yıl Japon Softbank Grubu'na ait Vision Fund şirketin beşte biri için 2.5 milyar dolar ödemişti.
Walmart ve Flipkart iddialarla ilgili yorum yapmadı.
Kaynak: haberinburada
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