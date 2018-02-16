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Walmart, Flipkart Satın Alıyor

WALMART, FLİPKART SATIN ALIYOR

Amazon ile rekabette güçlenmek isteyen Walmart, Hindistan'ın popüler e-ticaret sitesi Flipkart'ın satın alınması için görüşmelere başladı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 17:30
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Dünyanın en büyük perakendecisi, ABD merkezli Walmart firmasının Flipkart elektronik ticaret sitesinin yüzde 40'ını satın almak için görüşme yaptığı iddia edildi.

AMAZON'A DOĞRUDAN RAKİP OLACAK

Walmart'ın satın almayı Amazon.com ile doğrudan rekabet etmek için yapmak istediği belirtildi. Amazon, gıda ürünlerinin teslimatı için Hindistan'da 5 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu.

Walmart, mağazacılığın yanı sıra elektronik ticaret portföyünü genişletmek için daha önce Jet.com için 3 milyar dolar ödemiş ve Barcelona'ya göğüs sponsoru da olan Japon Rakuten ile ortaklığa gitmişti.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYAR DOLAR

Hindistan merkezli Flipkart'ın piyasa değerinin 12 milyar doların üzerinde olduğu sanılıyor zira geçen yıl Japon Softbank Grubu'na ait Vision Fund şirketin beşte biri için 2.5 milyar dolar ödemişti.

Walmart ve Flipkart iddialarla ilgili yorum yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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