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vw skandalından sonra renault da kontrol altında

VW SKANDALINDAN SONRA RENAULT DA KONTROL ALTINDA

Geçtiğimiz sene yaşanan ve tüm dünyanın dikkatini Volkswagen üzerine geçen emisyon skandalından sonra, Fransız otomobil üreticisi Renault da 15.000 aracını egzoz emisyon değerlerini kontrol etmek için servis merkezlerine çağırdı.

Tarih : 22 Ocak 2016, 09:46
Puan Ver : Vw Skandalından Sonra Renault Da Kontrol Altında(5/10)2


Geçtiğimiz sene yaşanan ve tüm dünyanın dikkatini Volkswagen üzerine geçen emisyon skandalından sonra, Fransız otomobil üreticisi Renault da 15.000 aracını egzoz emisyon değerlerini kontrol etmek için servis merkezlerine çağırdı.



Fransa'nın Çevre ve Ekoloji Bakanı Ségolène Royal'ın RTL'e yaptığı açıklamaya göre, araçlar satışa çıkmadan önce kontrolden geçirilecek. Royal'a göre, Renault hükümetten gelen araç motoru ve egzos filtreleri testi çağrısına olumlu yanıt verdi ve tüm iklim koşullarında, emisyon değerlerinin belirlenen sınırlarda olması için çaba sarf edeceğini belirtti.



Bu açıklama, Fransız hükümetine bağlı denetim birimlerinin Paris'teki emisyon teknolojileri fabrikalarına baskın düzenlemesinin ardından gerçekleşti. 2015'in Eylül ayında Volkswagen otomobilleri inceleme altına alan Fransız yetkililer, Alman otomobil firmasının Amerikan standartlarına göre gerçekleştirilen emisyon ölçümlerini atlatmaya yarayan bir yazılım kullandığını doğrulamıştı. Bunun üzerine diğer markaların araçlarını da kontrol altına alacaklarını belirten yetkililer, bu ayın başında, Renault otomobillerin emisyon testlerinde, laboratuvar ortamı ve gerçek hayat sonuçlarının karşılaştırmasında göze çarpan tutarsızlıklar olduğunu belirledi.



“Renault'ya haksızlık olmasın; emisyon değerlerindeki bu tutarsızlıklar diğer markaların araçlarında da var”



Royal, RTL'e yaptığı açıklamada, diğer markaların da benzer tutarsızlıklar gösterdiğini belirterek, yeni motor ve egzos testlerinin laboratuvar ortamında değil, gerçek haya koşullarında yapılacağını ifade etti. Volkswagen'ın sahtecilik skandalından sonra söz konusu testlerin yetersiz ve manipülatif olduğuna kanaat getirdiklerini belirten Royal, tüketici ve çevre haklarını garanti altına alırken otomobil endüstrisini de düşündüklerini dile getirdi.



Bu ayın başında, Fransa'da gerçekleşen kontrol baskınlarından sonra, Renault bir açıklama yaparak, kendi otomobillerinde Volkswagen'da olduğu gibi, test sonuçlarını değiştirmeye yarayan hileli bir yazılım olmadığını açıkladı. Ondan önce emisyon değerlerini öngörülen karbon dioksit ve nitrojen ölçütlerine çekebilmek için 54 milyon dolar harcadığını açıklayan şirket, testleri diğer markalar gibi laboratuvar ortamında gerçekleştirmişti. Fransız bakan isim vermese de, diğer markaların araçlarında da benzer durumlar tespit edildiğini ifade etti. İki düzineden fazla araç üzerinde gerçekleştirilen testlerde, yalnızca Volkswagen'ın iki modelinde “kandırmaya yönelik” yazılım bulunduğunu da sözlerine ekledi.



Son gelişmelere bakılırsa, Avrupa Birliği ticaret anlaşmaları ve Fransa yasaları kapsamında, Fransa'da satışa sunulan tüm araçların üreticileri, emisyon değerlerini kontrol ettirmek ve belirlenen değerlerde olduklarını ispatlamak için çalışma yapacak. Türkiye hükümeti yetkilileri, geçen sene yaşanan Volkswagen skandalından sonra, 324.000 aracın gönüllü olarak geri çağırılması için firma ile anlaşmaya gitmişti. Bu nedenle VW ya da Türkiye'deki ithalatçı firmaya cezai müeyyede uygulanmamıştı. Şimdi, aynı uygulamanın Renault ve diğer otomobil üreticilerinin modelleri için de yapılıp yapılmayacağı merak konusu…



Huawei bakın nasıl şaşırttı








Etiketler: Vw  Skandalından  Sonra  Renault  Da  Kontrol  Altında    haber

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