Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı

vw hileli dizel araçları tamir edecek

VW HİLELİ DİZEL ARAÇLARI TAMİR EDECEK

Dizel motorlu otomobillerinin emisyon ölçüm testlerde hile yapabilmesi için araçlara özel bir yazılım yerleştiren VW, şimdi bu hileli araçların bir bölümünü tamir edecek.

Tarih : 11 Ocak 2017, 08:59
Puan Ver : Vw Hileli Dizel Araçları Tamir Edecek(5/10)3


70 bin hileli Dizel araçtan hile yazılımı kaldırıp araçların motorlarını yasalara uygun hale getirmek için geliştirdiği planı Kaliforniya'da onaya sunan VW, devletten gerekli izinleri aldı.



Plana göre VW hileli araçları fabrikalarına geri çağıracak ve hileli yazılımları çıkardıktan sonra motorları yeniden kalibre edecek. Bu plan 3. jenerasyon 2 litrelik motorlu araçlar için geçerli olacak.



Plan gereği aracının tamir edilmesini istemeyen otomobil sahibi aracı VW'e geri satabilecek. Tamirat isteyenler araçlarını bir VW bayisine teslim edecek.



Tamirat kaç ay sürecek?



Bayiler ise ilgili tamirat işlemleri için araçları merkezlere gönderecek; ancak yazılımın ve motorun güncellenmesi için gerekli donanımlar henüz mevcut olmadığı için bu tercihi yapanların bir süre beklemek zorunda kalacağının altı çiziliyor.



Araçlara yeni dizel filtreleri ve yeni dizel motor parçaları takılacak; ancak bu işlemden sonra aracın performansında önemli bir düşüş olması bekleniyor.








Etiketler: Vw  Hileli  Dizel  Araçları  Tamir  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER