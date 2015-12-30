

Avrupa ve dünya basınının önde gelen yayın organları, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav tarafından görevine 1 maça çıkmasının ardından son verilen teknik direktör Yılmaz Vural'ın durumunu manşetlerine taşıdı.







İngiliz yayın kuruluşu BBC, İlhan Cavcav'ın başkent temsilcisinde 1981'den itibaren başkan olarak görev aldığı süreçte 55 kez teknik direktör değişikliğine gittiğini vurgulayarak, "62 yaşındaki Yılmaz Vural, takımının Eskişehirspor deplasmanında 2-0 kaybettiği maçın ardından görevinin sadece 6. gününde kovuldu" ifadesine yer verdi.







Haberde, İngiltere'den Torquay United'ı çalıştıran Leroy Rosenior (10 dakika) ile Crystal Palace'da görev alan Dave Bassett'in (4 gün) ardından en erken kovulan 3. teknik adamın Vural olduğu belirtildi.







Fransız basınından L'equipe ise Gençlerbirliği Başkanı Cavcav'ın Vural'ın yanı sıra sezon başından bu yana Stuart Baxter, Mehmet Özdilek, Mustafa Kaplan ve Kemal Özdeş'i de kovduğunu ve bu olayların kulüpte sıradan bir durum haline geldiğini yazdı.







Alman gazetesi Spiegel, Gençlerbirliği'nin sezonun ilk yarısını 13 puanla 16. sırada kapatarak küme düşme hattında olduğunu kaydederek, "Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapmak, iş güvenliği yönünden çok yüksek risk teşkil ediyor" değerlendirmesinde bulundu.







ABD basınından New York Times ise Vural'ın 29 yıllık kariyerinde 25 kulüp çalıştırdığının altını çizerek "Türk futbolu, sürekli teknik direktör değişikliği nedeniyle kötü bir şöhrete sahip" yorumunu yaptı.







Portekiz medyasından MaisFutebol da başkent ekibi için bu sezonun kolay geçmeyeceğini belirterek, "Teknik direktör Yılmaz Vural, İlhan Cavcav'ın bu sezonki son kurbanı oldu" ifadesini kullandı.