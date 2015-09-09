

Artan terör olayları sonrasında öncelikle Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında mini bir güvenlik zirvesi daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda geniş katılımlı bir zirvede terörle mücadelede izlenecek strateji belirlendi.







Buna göre asker ve polis savunma pozisyonunda kalmayacak. Taaruz pozisyonuna geçecek. Toplantıda, son dönemde verilen şehitlerin çoğunluğunun mayın ve el yapımı bomba ile hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Teröristlerin ağır kayıplar verdiğini ve kayıpları unutturmak için birebir sıcak saldırı değil de mayınlı eylemleri seçtiği bilgisi değerlendirildi. Çözüm süreci sırasında askerin operasyon yapması için Vali'den izin alması gerekiyordu.