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vücuttan toksin atan besinler

VÜCUTTAN TOKSİN ATAN BESİNLER

Stres, sağlıksız beslenme, iş hayatından kaynaklanan hareketsiz yaşam tarzı toksinlerin vücutta birikmesine neden oluyor.

Tarih : 18 Kasım 2016, 09:34
Puan Ver : Vücuttan Toksin Atan Besinler(7/10)5


Stres, sağlıksız beslenme, iş hayatından kaynaklanan hareketsiz yaşam tarzı toksinlerin vücutta birikmesine neden oluyor. Tosinleri atmak vücuda sağlık ve zindelik verdiği gibi kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. İşte vücuttaki toksinleri atan besinler…



Zencefil ; Zencefil, vücut sıcaklığını hızla arttırır. Böylece daha fazla terleyerek vücudumuzda ki toksinleri boşaltmamızı sağlar. Ayrıca kuvvetli bir antiseptik olduğundan kan temiz kalır.



Domates ; Domates zamanında ve hormonsuz olarak tüketildiğinde iltihap oluşumunun önüne geçer. İçerdiği beta karoten, likopen, folik asit A vitamini bol oranda olduğundan detoks etkisi yaratır.



Biberiye ; Biberiye en kuvvetli antioksidanlardandır. Vücuda çok fazla oksijen alınmasını sağlar. Özellikle beyin ve kalp onun sayesinde oksijen fazlası alır. Toksinleri vücuttan atarak, metabolizma sağlığını korur.



Elma ve muz ; Bu iki meyve vücutta toksit üretimini azaltır var olanı boşaltır. Ayrıca kolesterolü düşürür. Tam kuvvetli detoks etkisi yaratır. Günde 3 elma ve iki muz mutlaka tüketilmelidir.



Kekik ; Böbrek ve mesanede oluşan toksinleri atmaya yardımcıdır. Çayı ya da kurutulmuş baharat olarak yenmeklerde kullanılmalıdır.



Yeşil çay ; Bol miktarda polifenol içerdiğinden yağların yakımını hızlandırır ve toksinleri idrar yolu ile attırır.



Kuru erik ; Kuru erik kanı temizler, vücuttan toksin attırır.



Kereviz ; İçerdiği fitalit kimyasalı ile kolesterol fazlasını safra asidine dönüştürür.



 



kaynak:sonhaber








Etiketler: Vücuttan  Toksin  Atan  Besinler    haber

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