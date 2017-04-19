Kırmızı biberin faydası saymakla bitmez. Vücut ısısını artırarak cinsel hayatınızı renklendirir... Sofraların vazgeçilmezi kırmızı biber tam bir sağlık deposu. Acısıyla biraz can yakıcı olsa da afrodizyak etkisi yapar.



Vücut ısısını yükselterek dolaşımı hızlandıran acı biber bu özelliğiyle cinsel performansı artırmak için etkili bir silah. İshali kesmesinin yanında, iyi bir idrar ve gaz söktürücüdür. Kansere karşı etkili bir koruyucudur. Ferahlatıcı ve solunum yollarını açıcı özelliği ile soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi solunum yolları rahatsızlıklarına ve öksürüğe iyi gelir. İşte diğer faydaları:



Şiddetli baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur. Damar tıkanıklığının önlenmesini sağlar. Mide suyunun arttırılmasına yardımcı olur. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Vücutta oluşan iltihaplanmaları giderir.



Sinüzit iltihabını azaltarak sebep olduğu ağrıları dindirir. Yüksek kan basıncını kontrol altına almaya çalışır. İştah açmaya yardımcı olur. Mide ekşimelerini önler. Metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olur.







kaynak:sabah