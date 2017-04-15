VÜCUT GELİŞTİRİRKEN ALINAN GIDA TAKVİYESİ KISIR YAPABİLİR
Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan kısırlık, her üç kişiden birisini etkiliyor. Kadınlar kadar erkekler de risk altında. Özellikle spor yapan erkekler gıda takviyelerinden uzak durmalı
Günümüzde doğal olana özlemimiz arttı. Eskinin doğal dünyasından sanal bir dünyaya geçiş yapıyoruz. Bu süreçte hepimiz elimizdeki cep telefonlarına, kucağımızdaki dizüstü bilgisayarlara bağımlı yaşıyoruz. İş, hayatımızın büyük bir bölümünü kapsıyor ve stres hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası.
Giderek artan hava, su ve çevre kirliliğinin yanında bir de yediğimiz, içtiğimiz her şeyin içinde bulunan doğal olmayan koruyucu ve ek maddeleri düşünürsek; çocuk sahibi olmak zorlaşıyor. Kısırlık, çağımızın en önemli sorunu. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, 100 yıl önce sperm sayısı mililitrede 100- 120 milyon iken, bugünlerde 15 milyona düştü. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yard. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, tabu haline gelen ve konuşulmayan erkek kısırlığında doğru bilinen yanlışları açıkladı...
kaynak:sabah
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