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vücut dengesini bozarak hayati tehlike yaratıyor!

VÜCUT DENGESİNİ BOZARAK HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR!

Hızlı zayıflatan şok diyetlere dikkat! Bu diyetlerin zararlı olduğunu söyleyen Dr. Dyt. Tapan uyardı: Vücut dengesini bozarak hayati tehlike yaratıyor...

Tarih : 23 Mayıs 2017, 16:30
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Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik faktörler gibi birçok neden obeziteye davetiye çıkartıyor. Deniz sezonuna fit girmek, gelinlik-damatlık içinde ince görünmek isteyen birçok kişi ise şu dönem şok diyetlerden medet umuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, bu diyetlerin yarardan çok zarar getirdiğini belirterek, önemli uyarılarda bulunuyor. Şok diyetlerin hayati tehlike yarattığını söyleyen Dr. Dyt. Tapan, "Kısa sürede hızlı zayıflatan, bilimsel olmayan popüler diyetler uzun dönemde vücut kas kütle, vitamin, mineral ve elektrolit kaybına neden olur. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Hatalı ve yanlış bir diyet listesi kişiye yarardan çok zarar verir" diyerek, önerilerini şöyle sıralıyor...



 



kaynak:sabah








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