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vücudunuzda bazı değişimlere neden oluyor

VÜCUDUNUZDA BAZI DEĞİŞİMLERE NEDEN OLUYOR

Yavaş ve sinsice ilerleyen diyabet, vücutta ağır hasarlara yol açıyor. Saçınız kepekleniyorsa, cildiniz kuruysa ve işitme sorunu yaşıyorsanız bir doktora görünün!

Tarih : 04 Mayıs 2017, 10:02
Puan Ver : Vücudunuzda Bazı Değişimlere Neden Oluyor(10/10)8


Yavaş ve sinsice ilerleyen diyabet, vücutta ağır hasarlara yol açıyor. Saçınız kepekleniyorsa, cildiniz kuruysa ve işitme sorunu yaşıyorsanız bir doktora görünün! Şeker hastalığı kandaki glikoz miktarının yükselmesi durumunda orta çıkan tehlikeli bir hastalıktır. Diyabet tanısı konulmuş olan herkeste, sık idrara çıkma, sürekli su içme isteği gibi olağan belirtiler gözükmeyebilir. Bu belirtilerin dışında şeker hastalarında farklı belirtilerde kendini gösterebilir. İşte birçoğumuzun görmezden geldiği o sinyaller...



Horlama: Horlama oksijenin akciğerlere girmesini zorlaştırarak glikoz metabolizmasını bozar. Hava yollarını tıkayan kasın rahatlamasıyla normal nefesin kesintiye uğramasından dolayı şeker hastalığının gelişiminde baskın bir rol oynar.



Kepekli saçlar: Birçok insan gibi siz de bunun şeker hastalığı belirtisi olduğunu düşünmüyordunuz değil mi? Ancak bu haberimizden sonra dikkatli olmanızı öneririz. Çünkü vücudunuzda aşırı şeker oluştuğunda vücut bunu dışarıya atmaya çalışır. Bu durumun sonucunda kafa derisinde pullanma ve kepek sorunu meydana gelebilir. Cildiniz vücudunuzun en önemli organı olduğu için bu durum kendini belirgin olarak kafa derisinde gösterebilir.



Ciltte ortaya çıkan hassasiyet ve kuruluk: Şeker hastalığının en erken belirtileri arasında kandaki glikoz miktarının artması sonucunda ciltte meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimler kuru, kaşınan ve hassasiyeti artmış bir cilde sahip olmanıza neden olur. Kaşıntı ve kuruluk kimi zaman ellerde, kollarda ve bacaklarda da görülebilir. Eğer cildinizde sürekli olarak kuruma, kaşıntı ve hassasiyet varsa kan şekerinizi ölçtürmenizde yarar var.



İşitme problemi: İşitme problemleri de şeker hastalığının belirtileri arasında yer almaktadır. Televizyonun sesini yükseltiyorsanız ve anlatılan şeyleri tekrar ettiriyorsanız doktorunuza danışın.



 



kaynak:sabah








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