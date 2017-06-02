Protein zengini nohut, birçok hastalıktan koruduğu gibi, cinsel sorunları da gideriyor. Uzmanlar, 'Güçten düşenler haftada bir kez nohut yemeli' diyor...



Türk mutfağının sevilen bakliyatlarından nohut, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevi görüyor. Protein, kalsiyum, çinko, magnezyum ve demir zengini nohut cinsel isteği artırıyor.



Bu konuda sıkıntısı olanların doğal gıdalarla çare bulacağını söyleyen uzmanlar, "Güç kaybı yaşayanlar da nohut tüketmeli" diyor. Uzmanlar, nohutun faydalarını şöyle anlatıyor...



Nohut tanelerinin dış kısımları, yüksek miktarda kalp-damar sağlığını koruyan, kolesterol düşüren ve özellikle kan şekerini düzenleyen posa içerir.



Kalp-damar hastalıkları olanlar ve şeker hastaları sofralarından nohudu eksik etmemeli.







kaynak:sabah