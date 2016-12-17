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vücudu şekle sokmanın ideal yolu

VÜCUDU ŞEKLE SOKMANIN İDEAL YOLU

Lipoliz ve liposuction yöntemleri ile tamamen yağ dokusuna yönelik hamleler yapıldığı için kalıcı şekillendirme mümkün oluyor

Tarih : 17 Aralık 2016, 09:57
Puan Ver : Vücudu Şekle Sokmanın İdeal Yolu(8/10)6


Hem kadınların, hem erkeklerin bedenlerinde ortak sıkıntıların başında vücut şekilsizlikleri gelir; istenmeyen fazlalıklar, girinti çıkıntılar gibi.

Vücut şeklinin kötü yansımasının ana nedeni vücut siluetinin orantısız olmasıdır.

Örnek vermek gerekirse; bel oluğunun oluşmaması, dümdüz bir vücut oluşturur.

Bel kavsinin olmaması, dümdüz bir bel görünümüne sebep olur. Bu da genel görüntüyü bozar. Aynı şekilde basenlerin gereğinden belirgin olması hem kişiyi olduğundan geniş, hem de bacakları kısa gösterir. Aynı zamanda düz popolu görüntüye; buna bağlı olarak kişinin kendisini kötü hissetmesine sebep olur.

İnsanları mutsuz eden şekil değişiklikleri, genelde kilolu insanların problemi gibi düşünülür. Oysa doğrudan kilo ile ilişkili olmayıp çok zayıf insanlarda da şekle yönelik problemlere rastlanabilir.



AMAÇ KİLO DEĞİL ŞEKİL VERMEKTİR

Asıl konumuz kilodan öte vücut şeklinin arzu edildiği gibi olup olmamasıdır.

Örneğin çok zayıf bir kişide bile diz kemiklerindeki girinti çıkıntı, ufak bir yağ birikintisi; vücut siluetinde istenilmeyen bir görüntüye sebep olabilir. Ayak bileklerinin çok ince olması çarpık bir görünüme sebep olabilecekken, kalın olması biçimsiz bir görünüme neden olabilir. Gıdı bölgesinde de küçücük bir fazlalık, oranları tamamen alt üst edebilir Vücuda ait şekli, güzel görünecek şekilde yeniden düzenlerken bu şeklin ömür boyu devam etmesi hedeflenir. Bu şekli düzeltirken tamamen yağ dokusuna yönelik hamleler yapıldığı için bu işlemler sırasında illa ki bir kilo verme söz konusu olmaktadır. Bu nedenle liposuction ve lipoliz işlemleri halk arasında sanki kilo vermek için yapılan hamleler gibi algılanır.

Ama doğrusu amacın şekil vermek olduğudur.

Bu işlem ile kilo verilmesi ise ikincil kazançtır.



 



kaynak:sabah








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