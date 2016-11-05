

T24'ün haberine göre, BTK tarafından operatörlere gönderilen talimat ile 5651 sayılı kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasının ç bendi çerçevesinde VPN servislerinin kapatılması istendi.







Habere göre kapatılması istenen servisler arasında, Tor Project, VPN Master, Hotspot Shield VPN, Psiphon, Zenmate VPN, TunnelBear, Zero VPN, VyprVPN, Private Internet Access VPN, Espress VPN, IPVanish VPN var.







İnternet kullanıcıları erişim engelleme kararlarını VPN servisleri ile aşabiliyorlar. bugün Sabah saatlerinden itibaren internette yaşanan yavaşlama sonrasında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım da, "Güvenlik açısından zaman zaman bu tür tedbirlere başvurulabilir. Arkadaşlar güvenlik açısından bu tip tedbirler alabilir. Bunlar geçici tedbirlerdir. Tehlike bertaraf edildikten sonra her şey normale döner" demişti.