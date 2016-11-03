

Volvo, yaptığı açıklama ile yakın zamanda 100 araçla testlere başlayacağı Londra'da araçların sürücüsüz olduğunun fark edilmemesi için özel çalışmalar yapacak. Firmanın araçlarının fark edilmesini istememe nedeni ise oldukça ilginç.







Sağlam araçları ile ünlü araç üreticisi Volvo sadece güvenlik teknolojileri değil otonom sürüş teknolojileri konusunda da önemli çalışmalar yapıyor. Hali hazırda şerit takip sistemlerinden en iyisine sahip olan firmanın kendi kendine giden sürücüsüz araçları da kısıtlı bölgelerde kullanılmakta.







2018 yılından itibaren Londra‘da 100 araçlık bir filo ile testlere başlayacak olan üretici, testlerin tamamını günlük trafik içerisinde gerçekleştirecek. Ancak testler sırasında önemli bir endişe bulunuyor. O da diğer sürücülerin otonom olduğunu fark ettiği araçların sınırlarını zorlamak için trafikte sıkıştırması. Sıkıştırmanın ötesine gidebilen bu durum Google'ın hem Amerika'da hem de Avrupa'da yaptığı testlerde kazalar ile sonuçlanmıştı. Çoğunlukla ufak çaplı maddi kazaların yaşanmasına neden olan bu bilinçli davranışlar nedeniyle hem araç üreticileri hem de sigorta şirketleri harekete geçmeye karar verdi.