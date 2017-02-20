VOLVO'NUN ÇİNLİ SAHİBİ JET FADIL'IN ESKİ FİRMASINA TALİP!
Jet Fadıl'la Türkiye'nin tanıdığı Malezyalı Proton, Volvo'nun sahibi Çinli otomobil devi Geely'nin hedefinde
Çinli otomobil üreticisi Geely'nin geçmişte kamuyounda "Jet Fadıl" olarak bilinen iş adamı Fadıl Akgündüz'ün Türkiye distribütörlüğünü aldığı Malezyalı Proton'u satın almak için bu hafta içinde teklif vermesi bekleniyor.
Reuters'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırarak verdiği bilgiye göre aynı zamanda İsveçli Volvo'nun da sahibi olan Geely, Proton'un sahibi olan Malezyalı holding DRB-Hicom Bhd'ye Volvo'nun katkısıyla geliştirdiği güncel teknolojileri de kullandırmayı teklif edecek.
DRB-Hicom bu ay içinde stratejik ortaklık ile ilgilenen yabancı otomobil üreticilerinden teklif beklediğini açıklamıştı.
Proton, 1983 yılında Malezya devleti tarafından kuruldu. Devlet geçen yıl yaklaşık 340 milyon dolar mali yardım yaptığı şirketin araştırma geliştirme için yabancı bir ortak bulmasını istiyor.
kaynak:habertürk
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