

Volvo kullanıcıları; bir mobil uygulama olarak dijital cihazlara indirilebilen Volvo Car Prime ile yaşama ve otomobillerine dair tüm ayrıcalıklara cep telefonlarından çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Sunulan ayrıcalıklardan bazıları şöyle: Bakımlarda özel indirim, aşınan parçalarda belirli oranlarda indirim, bir yıl yol yardımı ve çekici hizmeti, alternatif ulaşım, yeni araç alımında ekstra sadakat indirimi, ikame araç hizmeti ve vale hizmeti.







kaynak:ahaber