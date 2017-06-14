VOLVO'DAN YEPYENİ SADAKAT PROGRAMI
Müşteri memnuniyeti konusunda atılımlar yapan Volvo Car Turkey'in yeni sadakat programı Volvo Car Prime otomobil severlerle buluştu.
Volvo kullanıcıları; bir mobil uygulama olarak dijital cihazlara indirilebilen Volvo Car Prime ile yaşama ve otomobillerine dair tüm ayrıcalıklara cep telefonlarından çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Sunulan ayrıcalıklardan bazıları şöyle: Bakımlarda özel indirim, aşınan parçalarda belirli oranlarda indirim, bir yıl yol yardımı ve çekici hizmeti, alternatif ulaşım, yeni araç alımında ekstra sadakat indirimi, ikame araç hizmeti ve vale hizmeti.
kaynak:ahaber
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