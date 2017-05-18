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volvo'dan flaş dizel kararı

VOLVO'DAN FLAŞ DİZEL KARARI

Volvo dizel motorlu araç üretimine son verdi. Böylece Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:47
Puan Ver : Volvo'dan Flaş Dizel Kararı(10/10)7


İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun CEO'su Hakan Samuelsson, nitrojen oksit emisyonunu azaltmanın giderek daha maliyetli hale geldiğini belirterek yeni dizel motorlar geliştirmeyeceklerini duyurdu.



Frankfurther Allgemeine Zeitung'a konuşan Samuelsson, "Bugünün perspektifinde, daha fazla yeni dizel motor geliştirmeyeceğiz" dedi. Samuelsson, "Daha fazla yeni dizel motor geliştirmeyeceğiz" dedi. Samuelsson, 2013 yılında pazara sundukları dizel modelleri gelecekteki emisyon standartlarını karşılamaları için geliştirmeye devam edeceklerini de vurguladı.



Volvo dizel motorundan çekilen ilk büyük üretici oldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Volvo  Dan  Flaş  Dizel  Kararı    haber

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