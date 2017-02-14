Güvenilir araçlarıyla ünlü araç üreticisi Volvo yeni nesil araçları için son hazırlıkları yapıyor. Firma elektrikli araçları için büyük bir çalışma yürütürken, bu çalışmanın ilk meyvelerini 2018 yılında vermesi bekleniyor.



Güvenilir araçlarıyla ünlü araç üreticisi Volvo yeni nesil araçları için son hazırlıkları yapıyor. Firma elektrikli araçları için büyük bir çalışma yürütürken, bu çalışmanın ilk meyvelerini 2018 yılında vermesi bekleniyor.



Otomobil sektöründe güvenlik denince ilk akla gelen isim olan Volvo, yeni nesil araç platformları üzerinde çalışmalar yapıyor. Hem hibrit hem de elektrikli araçlar konusunda ciddi çalışmaları olan firmanın çalışmaları meyve vermek üzere. Amerikan Tesla dışında elektrikli ve otonom araçları gerçek anlamıyla yaygın kullanıma sunabilmiş bir firma bulunmuyor. Ancak Volvo buna en çok yaklaşanlar arasında. Firma Modüler Elektrifikasyon Platformu adını verdiği yeni sistemi ile elektrikli araçlara güç vermeyi planlıyor. Bu sistem sayesinde firma, tek bir modüler platform ile tüm araç serilerinde üretim yapabilecek. Modüler Elektrifikasyon Platformu'nun çok geniş güç aralıklarında zorlanmadan güç sağlaması ve uzun menzil sunması bekleniyor. Şu an bu platform üzerinde hem SUV hem de sedan araçlar prototip olarak geliştirilmekte.



Modüler Elektrifikasyon Platformu 100 ile 450 kW itiş gücü sağlayabilecekken gücünü 100kWh kapasitesindeki bataryalardan alacak. Tesla'nın da 100 kWh gücünde bataryalar kullandığını düşündüğümüzde Volvo'nun birebir rakip bir ürün üzerinde çalıştığı düşünülebilir. Firmanın henüz geliştirilme aşamasında olan Modüler Elektrifikasyon Platformu'nun 2018 yılında bitirilmesi ve 2019 yılında araçların aktif olarak satışa çıkması bekleniyor. Ürünlerin satışa çıkmasıyla birlikte büyük bir çalışma içerisine girecek olan firma kısa sürede büyük satışlar hedefliyor. 5 yıl içerisinde 2 milyondan fazla elektrikli araç satışı firmanın temel hedefi olarak göze çarpıyor.



Yıllardır sadece elektrikli ve yarı otonom araçlar satan Tesla, 2017 yılı itibariyle tamamen kendi kendine giden araçlara sahip olacak. Tesla'ya bu konuda en çok yaklaşan firmalardan birisi de Volvo olarak göze çarpıyor. Şerit takip sistemleri, yardımcı kontrol sistemleri ve part asistanları dahil olmak üzere firma, oldukça gelişmiş sistemlere sahip. Volvo ayrıca Uber ile aktif olarak sürücüsüz araç denemelerini de yapıyor.



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