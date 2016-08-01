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volvo s90; üç alman'a meydan okudu!

VOLVO S90; ÜÇ ALMAN'A MEYDAN OKUDU!

Volvo; BMW, Mercedes ve Audi'ye doğrudan meydan okuduğu premium sedan sınıfında XC90 modeli ile büyük başarılar elde etti etmişti.

Tarih : 01 Ağustos 2016, 23:46
Puan Ver : Volvo S90; Üç Alman'a Meydan Okudu!(0/10)


Bu muharebeden zaferle ayrılan Volvo'nun S90'ın tanıtımında Microsoft'un yeni HoloLens teknolojisi de kullanıldı.



En son güvenlik teknolojilerinden, bulut tabanlı uygulama ve hizmetlere kadar, birçok yeni teknolojiye sahip olan Volvo S90, özellikle önderi olduğu güvenli otomobil pazarında lider kalmayı amaçlıyor.



Volvo,dizel motorları arasında 2.0 litre haciminde D4 ve D5 seçenekleri nışımıuor. D4 versiyonunda 190 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. D5 modelinde ise 235 beygir güç ve 480 Nm tork üretiyor. D4 versiyonu 6 ileri manuel vitese sahipken, D5 modelinden 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor. 0-100 km/s hızlanma süreleri ise modelden modele 7.3 ve 8.. saniye arasında değişiyor. Lüks tankın son hızı ise 230 kilometre olarak belirtilmiş.



T6 benzinli motor opsiyonu ise 4 çeker sisteminden başlayan ve 8 ileri otomatik vites sistemine sahip. 2.0 litre hacmine sahip motor 320 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. 0-100 km/s hıza ise 5.8 saniyede kolayca tırmanabiliyor.



41 bin 700 Euro başlangıç fiyatına sahip olan 2016 Volvo S90 modeli, donanım tercihleri ve şanzıman tiplerine göre farklılık göstererip 71 bin 570 Euro seviyesine kadar seviyesine kadar yükseliyor.








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