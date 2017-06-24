Elektrikli araçlar dünyasında olan rekabete kayıtsız kalmak istemeyen üreticilerden biri olan Volvo, bu tip araçlarını Polestar markası altında piyasaya sunacak.



Elektrikli araçlar dünyasında olan rekabete kayıtsız kalmak istemeyen üreticilerden biri olan Volvo, bu tip araçlarını Polestar markası altında piyasaya sunacak.



Yakın zamanda Volvo tarafından 2015 yılında satın alınan ve daha çok modifiye konusunda uzman olan şirket Polestar farklı bir pazarlama stratejisi konusunda köprü görevi olmaya hazırlanıyor.



Polestar bundan sonra elektrikli araçlar konusunda piyasa içinde Volvo için temsil olma durumunu üstlenecek. Yapılan açıklama dahilinde sonbahardan itibaren proje haritasının ortaya çıkacağı söylendi. Firma tabiki de halihazırda yapmakta olduğu Volvo perfromans modellerini de üretmeye devam edeceğini açıkladı.



LG V30 ne zaman tanıtılacak?