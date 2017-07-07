Otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması konusunda endüstriye öncülük edecek Volvo Cars'ın İsveç'te düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı bu karar; bir otomobil üreticisinin resmi olarak bu stratejiyi benimsemesi açısından büyük önem taşıyor.



İçten yanmalı motorun icadından bir asır sonra otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması, otomotiv tarihinde tamamen yeni bir dönemin başlangıcı anlamını taşıyor.



VolvoCars'ın 2019'dan itibaren elektrikli otomobil lanse etmesinin markanın kullanıcılarıyla da ilgili olduğunu ifade eden Başkan ve CEO Håkan Samuelsson: “İnsanların elektrikli otomobil talebi her geçen gün daha da artıyor. Bugün olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin isteklerine cevap vermek istiyoruz. Artık, istediğiniz elektrikli Volvo'yu seçebilirsiniz.” dedi.



VolvoCars, tam elektrikli, plug-in hybrid ve mild hybrid de dahil olmak üzere ürün gamının tamamını kapsayan zengin bir model çeşitliliği sunacak.



VolvoCars, 2019 ile 2021 yılları arasında üçü Volvo ve ikisi yüksek performanslı Polestar olmak üzere toplam beş adet tamamen elektrikli otomobil lanse edecek. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ilerleyen dönemlerde açıklanacak.



Bu 5 model, tüm ürün gamında alternatif olarak sunulan bir dizi benzinli ve dizel 48 volt beslemeli plug-in hybrid ve mild hybrid modelle desteklenecek. Böylece, diğer otomobil markalarına göre çok daha zengin bir elektrikli araç ürün gamı sunacak.



VolvoCars'ın benimsediği bu strateji; elektromotoru olmayan ve sadece içten yanmalı motorlara sahip Volvo otomobillerinin gelecekte üretilmeyeceği anlamına geliyor.



Aldıkları bu kararın sadece içten yanmalı motorla çalışan otomobil döneminin sona ermesi anlamına geldiğini söyleyen Başkan ve CEO Håkan Samuelsson; “Volvo Cars olarak 2025 yılına kadar toplam 1 milyon elektrikli otomobil satmayı planladığımızı açıkladık. Söylüyorsak, yaparız da. Bu hedefimizi hayata geçireceğiz” dedi.



Yapılan açıklama, Volvo'nun, çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeye ve geleceğin şehirlerini temiz hale getirme sözünün de bir parçasını oluşturuyor. Volvo Cars hem ürünlerinin hem de operasyonlarının karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanmış durumda ve 2025 yılına kadar nötr iklimli üretim operasyonlarına sahip olmayı hedefliyor.



Bu karar aynı zamanda VolvoCars'ın Polestar'ı bağımsız bir yüksek performanslı elektrikli otomobil markasına dönüştürme hamlesini de destekliyor.