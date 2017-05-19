Volvo Cars, otomobil içi bilgi, eğlence ve bağlantı sisteminin yeni sürümünü geliştirmek amacıyla dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google ile yakın bir işbirliği içerisine girdiğini açıkladı.



Volvo Cars, otomobil içi bilgi, eğlence ve bağlantı sisteminin yeni sürümünü geliştirmek amacıyla dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google ile yakın bir işbirliği içerisine girdiğini açıkladı.



Volvo Cars ve Google işbirliği, Volvo müşterilerinin otomobilleriyle iletişim kurma yöntemlerini devrimsel bir biçimde değiştirmeyi amaçlıyor. Google, Volvo ya da üçüncü partiler tarafından geliştirilen tüm popüler Android uygulamaların geniş kataloğu, otomobilin içerisi ve çevresiyle ilgili çeşitli bağlantı ve öngörü hizmetleri sunacak.



Volvo Car Group Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green, “Google ortaklığı ile stratejik öneme sahip bir adım atıyoruz. Android, geliştirme açısından daha fazla esneklik sunarken, Google'ın platform ve hizmetleri daha fazla kişiselleştirme olanağı sağlayarak kullanıcı deneyimini artıracak” dedi.



Volvo Cars ve Google arasındaki ortaklık, otomobillerin bağlantılı (connected) hale gelmesiyle otomotiv ve teknoloji sektörleri arasındaki ilişkinin gittikçe yakınlaştığını gösteriyor. Volvo, otomotiv endüstrisinin geleceğinin akılcı ortaklıklara dayandığına inanıyor. Android tabanlı bir işletim sistemi kullanmak geliştirme anlamında hız ve esneklik getirirken müşterilere sunulan araç içi bağlantı deneyimini de daha fazla kişiselleştirmeye imkân sağlayacak.



Google Android Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı Petrick Brady; “Yeni nesil bağlantılı otomobillerine Android getirmek amacıyla Volvo ile yapacağımız bu ortaklıktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi. “Bu ortaklık bize tam donanımlı bir bilgi eğlence platformu üzerinden, Google hizmetleri ve Android uygulamalarının zengin ekosistemi sayesinde Volvo sürücülerine daha kusursuz bir deneyim sunma imkânı sağlıyor”



Henrik Green, “Android sayesinde Volvo kullanıcı ara yüzü üzerinden zengin bir ekosisteme'e kucak açacağız. Bu geniş ve bağlantılı ekosistemde yüzün üzerinde popüler uygulama ve en iyi entegre deneyimler yer alacak” dedi.



Volvo ayrıca Google ile bir başka iş birliği daha gerçekleştiriyor. Mevcut Volvo modellerine konum bazlı bir hizmet olan “Google Local Search” ekleyerek onları güncellemeyi amaçlayan bu işlem; Sensus Navigation üzerinden gerçekleştirilecek.



Ortaklık ve Android OS hakkında daha detaylı bilgiler, 17 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google'ın yıllık teknoloji şovu “Google I/O”da anons edilecek.



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