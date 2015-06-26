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volocopter ilk insanlı uçuş için hazır

VOLOCOPTER İLK İNSANLI UÇUŞ İÇİN HAZIR

Alman yapımı en ekonomik ve sessiz hava aracı olarak gösterilen Volocopter insanlı ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Tarih : 26 Haziran 2015, 09:37
Puan Ver : Volocopter İlk İnsanlı Uçuş İçin Hazır(8/10)10


Alman yapımı en ekonomik ve sessiz hava aracı olarak gösterilen Volocopter insanlı ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.





Geleceğin aracı olarak lanse edilen Volocopter Alman e-Volo tarafından tasarlanan cihazın en büyük özelliği olarak dikey ve yatay fark etmeden istediği yöne uçma yeteneği gösteriliyor. Basit bir joystick ile kolay uçuş yapabilme imkanı sunan araç ayrıca elektrikli olmasıyla çevre dostu bir helikopter olarak göze çarpıyor. E-Volo'nun CEO'su Alexander Zosel,Volocopter‘i ilk etapta iki, ikinci etapta dört ve üçüncü etapta da altı ve 12 kişilik dizayn edeceklerini ve ticari kullanımda çığır açmayı hedeflediklerini aktarıyor.



İnsansız ilk uçuşunu 2013 gerçekleştiren araç şimdi ilk insanlı uçuşa hazırlanıyor. Zosel, nihayet hazırlıkların ve yeni pil sistemiyle ilgili güçlendirmelerin yapıldığını söyleyerek vasıtanın , önümüzdeki yıl şehirlerarası uçuşlarda kullanılmasını hedeflediklerini diyor . Hibrit güç sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade eden sorumlular Volocopter‘in satış fiyatının340 bin dolarcivarında olacağını belirtti. Normal helikopterlerin aksine oldukça sessiz ve titreşimleri hissettirmeyen bir dizaynı olması, son derece düşük maliyet ve düşük bakım masrafı ve emisyonun olmaması Volokopterin tercih edilmesinin diğer nedenleri olarak göze çarpıyor. Firma çalışanlarıVolocopteri, evinizin önüne park edip istenilen zamanda ve kolayca uçuş yapabileceğini dile getiriyorlar. Kısacası çok yakında herkesin evinin önünde park edilmiş arabasının yanında bir helikopteri de olabilecek.



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Etiketler: Volocopter  İlk  İnsanlı  Uçuş  İçin  Hazır    haber

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