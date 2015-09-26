ABD ve Avrupa'da dizel motorlu araçların egzoz emisyonlarını düşük gösteren otomotiv devi Volkswagen'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı (CEO), şirketin sahip olduğu Porsche AG'nin İcra Kurulu Başkanı Matthias Müller oldu.



Skandalın patlak vermesinin ardından 2007'den beri şirketin CEO'luğunu yapan olan Martin Winterkorn Çarşamba günü istifa etmişti.







Mühendislik eğitimi olan Müller, Volkswagen'e bağlı Audi'de 1977 yılında çıraklık eğitimi aldı ve 2003 yılında Volkswagen'in tüm araçlarıyla ilgili projelerden sorumlu isim oldu.