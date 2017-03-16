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volkswagen'in ceo'su fiat'la birleşmeye sıcak bakıyor

VOLKSWAGEN'İN CEO'SU FİAT'LA BİRLEŞMEYE SICAK BAKIYOR

Alman otomobil devi Volkswagen`in CEO`su Matthias Mueller, Fıat Chrysler ile birleşme konusunda görüşme yapma ihtimalleri olduğunu belirtti

Tarih : 16 Mart 2017, 12:16
Puan Ver : Volkswagen'in Ceo'su Fiat'la Birleşmeye Sıcak Bakıyor(6/10)5


Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Matthias Mueller, Fiat Chrysler'ın patronu Sergio Marchionne ile birleşme görüşmeleri yapabileceğini ihtimalini yok saymayacağını ifade ederek önceki açıklamalarının tersi bir beyanda bulundu. Mueller, VW'nin yıl sonu bilançosu hakkındaki basın toplantısının ardından gazetecilere, "Konuşma (olasılığını) gözardı edemem" dedi.



Mueller geçen hafta Fiat Chrysler ile birleşmeye ihtimal vermediğini, VW'nin yeterince sorunu olduğunu ve emisyon skandalının yanı sıra şirketin yeniden yapılanması gibi büyük kapsamlı sorunlarla uğraştıklarını söyleyerek ifade etmiş, Cenevre otomobil fuarında Reuters'a açıklamasında "Herhangi bir konu hakkında görüşmeye hazır değiliz" açıklamasında bulunmuştu.



 



kaynak:ahaber








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