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volkswagen'e darbe üstüne darbe!

VOLKSWAGEN'E DARBE ÜSTÜNE DARBE!

İsviçre kara ulaşım denetleme kurumu Volkswagen'in emisyon testlerinde hile yaptığı araçların satışını geçici olarak yasakladı. Fransa'da da savcılar Volkswagen için soruşturma açtılar.

Tarih : 02 Ekim 2015, 14:22
Puan Ver : Volkswagen'e Darbe Üstüne Darbe!(0/10)


Volkswagen skalndalında sular durulmuyor. Reuters'in haberine göre şimdi de İsviçre kara yolları ve ulaşım denetleme kurumu, emisyon testlerini yanıltıcı yazılım içeren Volkswagen dizel araçların satışını geçici olarak yasakladı.



Öte yandan Sky News'un haberine göre Fransa'da da savcılar, Alman otomobilüreticisi Volkswagen için 'ağır hile-düzenbazlık' iddiasıyla soruşturma başlattılar.








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