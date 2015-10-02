VOLKSWAGEN'E DARBE ÜSTÜNE DARBE!
İsviçre kara ulaşım denetleme kurumu Volkswagen'in emisyon testlerinde hile yaptığı araçların satışını geçici olarak yasakladı. Fransa'da da savcılar Volkswagen için soruşturma açtılar.
Volkswagen skalndalında sular durulmuyor. Reuters'in haberine göre şimdi de İsviçre kara yolları ve ulaşım denetleme kurumu, emisyon testlerini yanıltıcı yazılım içeren Volkswagen dizel araçların satışını geçici olarak yasakladı.
Öte yandan Sky News'un haberine göre Fransa'da da savcılar, Alman otomobilüreticisi Volkswagen için 'ağır hile-düzenbazlık' iddiasıyla soruşturma başlattılar.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar