

Volkswagen'in, gruptaki dizel araçları için emisyon ölçümlerinde yaptığı yazılım hilesi ortaya çıkınca, tüm dünyada büyük tepkiler oluşmuştu. Bu tepkilerden bazıları ise yaptırıma dönüşmüştü. Alman marka, özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük para cezaları ise karşı karşıya kaldı.







Başka bir yaptırım ise Uzak Doğu'dan gelmişti. Güney Kore hükümeti, 2016 yılında aldığı bir kararla, 80 farklı modelin sertifikalarını iptal etmiş ve ülkede satışını yasaklamıştı. Volkswagen grubuna ait Volkswagen ve Audi markalarının hileli yazılıma sahip, yüksek CO2 emisyonu olan modelleri de yasaklanan listesine girmişlerdi.







Bu yasak uyarınca hükümet, Volkswagen ve Audi marka araçlardan yaklaşık 2.500 modeli Alman üreticilere geri gönderme kararı aldı. Geri gönderilecek araçlar, 2016 yılından beri Seul'ün 70 km güneyinde bulunan Pyeongtaek limanında tutuluyordu. Araçlardan, geçtiğimiz ay 1.300 adedinin geri gönderildiği, diğer 1.200 adedin ise Nisan ayı sonunda gönderileceği bildiriliyor.







kaynak:Sabah