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volkswagen'e, amerika'da 15 milyar dolarlık ceza!

VOLKSWAGEN'E, AMERİKA'DA 15 MİLYAR DOLARLIK CEZA!

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan egzoz emisyonu skandalı, Volkswagen'in başını ağrıtmaya devam ediyor. Ünlü Alman üreticiye bir darbe daha geldi.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 10:20
Puan Ver : Volkswagen'e, Amerika'da 15 Milyar Dolarlık Ceza!(8/10)6


Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan egzoz emisyonu skandalı, Volkswagen’in başını ağrıtmaya devam ediyor. Ünlü Alman üreticiye bir darbe daha geldi.



Egzoz emisyon skandalı geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Amerika’daki bazı araştırmacılar, Volkswagen Gruba ait markalardaki otomobillerin, emisyon değerlerinin hiç de gözüktüğü gibi olmadığı ancak gerek devletten teşvik almak, gerekse bazı kriterleri karşılayıp, satış rakamlarını yükseltmek amacıyla manipüle edildiğini iddia etmişti. Bu iddialar, daha sonra bazı şirket yöneticileri tarafından da kabul edildi.



Amerika Federal Ticaret Komisyonu, Volkswagen’in 14.7 milyar dolarlık ceza kesti. VW daha önce de 4.7 milyar dolarlık bir yaptırım ile karşı karşıya kalmıştı. Yani dünyanın en büyük otomobil üreticisinin banka hesapları ciddi anlamda tükenecek gibi.



Söz konusu manipülasyon, sadece Amerika’da, 2009 ve 2015 yılında satılan 500.000’den fazla dizel otomobilde ortaya çıktı.  Daha sonra da, Avrupa ve Amerika’da pek çok VW grup üyesi markanın, dizel araçlarının satışı yasaklandı.



VW, buna ek olarak aracın marka ve modeline göre, sorunlu emisyon değerlerine sahip araçların sahiplerine 12,500 ile 44,000 dolar ödemek zorunda.



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