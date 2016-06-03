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volkswagen'den elektrikli otomobiller için büyük bütçe

VOLKSWAGEN'DEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN BÜYÜK BÜTÇE

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, elektrikli otomobiller için büyük bir yatırım hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 03 Haziran 2016, 10:37
Puan Ver : Volkswagen'den Elektrikli Otomobiller İçin Büyük Bütçe(6/10)7


Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, elektrikli otomobiller için büyük bir yatırım hamlesi yapmaya hazırlanıyor.



Gündeme son dönemdeki emisyon skandalıyla damga vuran Volkswagen bu sefer büyük bir yatırıma hazırlanıyor. Şirket elektrikli araçlar için Almanya'da 11 milyar dolarlık yatırımla bir pil fabrikası açmayı kafasına koymuş durumda.  Pil fabrikasının, markanın gelecekteki hibrit ve tamamı elektrikli otomobiller için gerekli pilleri sağlaması isteniyor.



Gelen bilgilere göre Volkswagen büyük pil üreticilerine (Panasonic, LG Chem ve Samsung) bağlı kalmak istemeden kendi pilini kendisi geliştirmek istiyor. Hangi tür pil üzerine yoğunlaşacağı ise henüz bilinmiyor. Modüler MEB platformu üzerinde stratejilerini şekillendirecek olan Volkswagen, bu platformun gücüyle hem tamamen elektrikli hem de hibrit araçları rahatlıkla üretebileceği de söyleniyor. Şirketin hedefi 2025'e kadar 1 milyon araç satmak.



Bu yatırımların yanısıra şirketin hala çözmesi gerek birçok sorun var. Emisyon skandalından dolayı ABD ve Kore hükümetlerinin ciddi cezalar kesmesi bekleniyor.



Bu kadar fazla sorun varken bekleyip, şirketin bu sorunlara nasıl cevap vereceğinin hep birlikte göreceğiz.



LG G5 video inceleme







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