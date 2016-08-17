Alman otomobil devi Volkswagen, bir güvenlik şirketinin ortaya çıkardığı açık nedeniyle tedirgin günler yaşıyor. Şirketin 90'lı yıllardan beri ürettiği 100 milyona yakın otomobilinin, hackerlar tarafından kolayca çalınmasını sağlayacak bir güvenlik açığı şimdi şirketi kara kara düşündürüyor.



Alman otomobil devi Volkswagen, bir güvenlik şirketinin ortaya çıkardığı açık nedeniyle tedirgin günler yaşıyor. Şirketin 90'lı yıllardan beri ürettiği 100 milyona yakın otomobilinin, hackerlar tarafından kolayca çalınmasını sağlayacak bir güvenlik açığı şimdi şirketi kara kara düşündürüyor.



Söz konusu açık, araçların anahtarsız giriş sisteminde bulunuyor. Hacker'lar çok ucuz kablosuz bir donanımla bu sistemi kandırıp araca kolayca giriş sağlayabiliyorlar ve ardından da aracı çalıştırıp çalabiliyorlar. Şimdilik iki farklı hırsızlık olayında bu yöntemin kullanıldığı kesinleşti.



Güvenlik şirketi sorunu 2015 sonunda otomobil üreticisine rapor etmiş. Volkswagen de sorunu nasıl çözebileceğine dair çalışma yapıyor ancak henüz VW'ın yaptığı resmi bir açıklama yok.



VW grubunun ürettiği diğer markalar olan Audi, Seat ve Skoda'da da aynı sorun bulunuyor.



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