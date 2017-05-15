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volkswagen`de bir dönem kapandı!

VOLKSWAGEN`DE BİR DÖNEM KAPANDI!

VW'yi global oyuncu haline getiren Dr. Ferdinand Piech, kısa bir süre önce hisselerini sattı. Böylece VW'de Piech dönemi kapandı. Dr. Piech, Beetle'ın tasarımcısı ve VW'nin kurucusu Ferdinand Porsche'n torunu.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 09:46
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Dizel skandalı nedeniyle zor günler geçiren yüksek tazminatlar ve davalarla uğraşan Alman Otomotiv devi Volkswagen'de sessiz sedasız bir dönem kapandı. Efsane Beetle (Tospağa) modelinin tasarımcısı ve Volkswagen'in kurucusu Ferdinand Porsche'in torunu olan Dr. Ferdinand Piech, kısa süre önce hisselerini sattı. VW'nin yarısına sahip Porsche SE'deki Denetim Kurulu Başkanlığı'nı da bıraktı. Böylece VW'deki 20 yıllık Dr. Piech dönemi sona erdi.



Dr. Piech'in Porsche'deki yüzde 14.7 hissesini kardeşi Hans Michel Piech'e sattığı bildirildi. Böylece 75 yaşındaki Hans Michel Piech'n, kendi hisseleriyle birlikte Porsche'de sahip olduğu hisse yüzde 25.1'e yükseldi.



EMİSYON SKANDALI BARDAĞI TAŞIRDI



Hisselerinin satışını gerçekleştiren Dr. Piech'in bu kararının altında ailevi sorunların yattığı düşünülüyor. Dr. Piech, ilk ayrılık sinyalini dizel skandalından 5 ay önce 2015'te VW Grup Başkanlığı'ndan ayrılarak verdi. Dr. Piech'in istifasında kuzeni Wolfgang Porsche'nin büyük rolü olduğu konuşuluyor. Akrabalarına göre Dr. Piech, istifa sonrası daha küskün hale geldi.



Ancak Dr. Piech ile aile arasında bardağı taşıran son damla emisyon skandalı sonrasında yaşandı. Dr. Piech, VW yöneticilerinin bu skandaldan haberdar olduğunu itham etti. İthamda bulunduğu yöneticiler arasında kuzeni Wolfgang Porsche de vardı.



Geçen ay 80 yaşına giren Dr. Piech'in kağıt üzerinde şirketle ilişkisi kalmadı gibi görünüyor. Ancak, hisselerini sattığı avukat kardeşi aracılığıyla şirketle bağını devam ettirip ettirmeyeceği bilinmiyor.



 



kaynak:milliyet








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