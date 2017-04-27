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volkswagen'dan 90 yıllık dev için sürpriz karar

VOLKSWAGEN'DAN 90 YILLIK DEV İÇİN SÜRPRİZ KARAR

Emisyon skandalı nedeniyle zor günler geçiren Alman otomotiv firması Volkswagen, 90 yıllık İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'nin satışı için düğmeye bastı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 12:26
Puan Ver : Volkswagen'dan 90 Yıllık Dev İçin Sürpriz Karar(8/10)5


Volkswagen'ın Audi birimi, 2012'de Ducati'yi 860 milyon euro'ya satın almıştı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Ducati'nin yıllık kârı 100 milyon euro'yu, toplam değeri ise 1, milyar euro'yu buluyor.



Dünya çapında sattığı yaklaşık 11 milyon aracın emisyon testlerinin yanıltıcı yazılım içerdiğini kabul eden Volkswagen, Avrupa Birliği ülkelerinde sattığı 8,5 milyon aracı geri çağıracağını duyurmuştu. Büyük maddi kayıp yaşayan şirket, binlerce kişiyi işten çıkararak kesintiye gitme kararı almıştı. Volkswagen'ın kayıplarını azaltmak amacıyla elektrikli otomobil gibi kârını artıracak farklı teknolojilere yöneldiği belirtiliyor.



 



kaynak:habertürk








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