VOLKSWAGEN'DAN 90 YILLIK DEV İÇİN SÜRPRİZ KARAR
Emisyon skandalı nedeniyle zor günler geçiren Alman otomotiv firması Volkswagen, 90 yıllık İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'nin satışı için düğmeye bastı.
Volkswagen'ın Audi birimi, 2012'de Ducati'yi 860 milyon euro'ya satın almıştı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Ducati'nin yıllık kârı 100 milyon euro'yu, toplam değeri ise 1, milyar euro'yu buluyor.
Dünya çapında sattığı yaklaşık 11 milyon aracın emisyon testlerinin yanıltıcı yazılım içerdiğini kabul eden Volkswagen, Avrupa Birliği ülkelerinde sattığı 8,5 milyon aracı geri çağıracağını duyurmuştu. Büyük maddi kayıp yaşayan şirket, binlerce kişiyi işten çıkararak kesintiye gitme kararı almıştı. Volkswagen'ın kayıplarını azaltmak amacıyla elektrikli otomobil gibi kârını artıracak farklı teknolojilere yöneldiği belirtiliyor.
kaynak:habertürk
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