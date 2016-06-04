Volkswagen, geçtiğimiz hafta Avrupa'lı otomobil paylaşım servisi Gett'e 300 milyon dolar yatırarak Uber'in rakibi haline gelmişti. Şimdi ise Uber'le rekabet için daha ileri seviye planları olduğu ortaya çıktı. Gett kullanıcıları yakında Porsche otomobiller ile seyahat edebilecek.



Volkswagen, geçtiğimiz hafta Avrupa'lı otomobil paylaşım servisi Gett'e 300 milyon dolar yatırarak Uber'in rakibi haline gelmişti. Şimdi ise Uber'le rekabet için daha ileri seviye planları olduğu ortaya çıktı. Gett kullanıcıları yakında Porsche otomobiller ile seyahat edebilecek.



Gett'e yapılan yatırım hakkında yapılan uzun basın açıklamasında geçen bir cümle, Volkswagen'in aynı zamanda Uber'in lüks servisi Uber Black ile rekabet edebilmek için Gett'e de lüks bir servis kuracağını ve bu serviste, markanın lüks segmentteki otomobilleri Audi ve Porsche'lerin kullanılacağını ifade ediyor.



Özel giyimli, özel eğitimli şoförlerin dahil olacağı bu serviste yolcuların kapısı açılacak, bagajları büyük bir özenle taşınacak ve müşteriye tam bir “özel şoför” hizmeti verilecek.



Gett ile varılan anlaşma Volkswagen'in yakın gelecekte otomobillerini pazarlamak için otomobil paylaşım ekonomisini kullanacağının bir işareti olarak kabul edilmişti. Toyota, GM, Ford ve hatta otomobil pazarına girmeye hazırlanan Apple da, diğer araç paylaşım servislerine üye olarak, yakın gelecekteki satışlarını garanti alma çabasına girmişlerdi. Gelecek analizlerine göre, otonom sürüş teknolojisinin yaygınlaşmasından sonra insanlar otomobil satın almak yerine Uber gibi servislerden otomobil kiralamayı daha ekonomik bulacaklar.