

Kısa süre önce makyajlanarak, güncel yüzüyle, BMW ve Mercedes markalarının sportif-kompakt modellerine meydan okuyan Volkswagen Scirocco, rakiplerine göre nispeten uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.



Volkswagen'in köklü bir geçmişe sahip sportif modeli Scirocco ilk kez 1974 yılında yollara çıktığında büyük ilgi görmüş ve gerçek şöhretine ise 1982'de tanıtılan ikinci nesliyle ulaşmıştı. 1992 yılında, aracın üretimine ani bir kararla üretimine son verilmişti. Ne var ki, birkaç yıl önce Scirocco, küllerinden doğdu.



LED tipi gündüz farlarıyla desteklenen Bi-Xenon farlar, ve arka bölümde de yine LED teknolojisine sahip stop grubu ile yeni jant seçenekleri dikkati çeken detaylar arasında. 4256 mm. uzunluğa, 1810 mm. genişliğe ve 1406 mm. yüksekliğe sahip otomobilin 2636 mm.'lik dingil mesafesi sayesinde elde edilen iç mekan hacmi, üç kapılı bu modelin arka koltuklarına geçişi kolaylaştırırken, arkada yeterli denilebilecek bir diz mesafesi sunuyor. Ancak sportif tasarım nedeniyle alçak ve eğimli tavan yapısı arkada oturan uzun boylu yolcular için baş mesafesi açısından sıkıntı yaratabiliyor. Bu da kompakt-spor otomobiller evreninde doğal bir durum.



Golf GTI modelinden tanıdığımız ve büyük beğenimizi kazanan altı düz direksiyon da yine Volkswagen Scirocco'nun Golf mirasından elde ettiği kazanımlardan bir tanesi olarak kabul ediiliyor.



Aracın kendisini ispatlamış motoru, yüksek beygir gücü ve geniş tork aralığının da etkisiyle alt devirlerden itibaren atak bir karakter sunuyor. 7 ileri kademeli DSG şanzıman sistemiyle iyi bir uyum gösteren motor sayesinde sakin kulanımında 100 kilometrede ortalama 6.3 litre yakıt tüketebilirken, performanslı kullanımd aise turbonun devreye girmesiyle bu oran 9 litrenin üzerine kolaylıkla çıkabiliyor. Ön ve yanlarda iyi bir görüş alanı sunan otomobil, aerodinamik yapısı ve güvenlik nedeniyle tasarlanan kalın C sütunu ve dar arka cam nedeniyle arka çapraz görüş konusunda ise biraz sıkıntılı.



1.4 litrelik 122 beygirlik TSi motor sayesinde VW'nin iddialı otomobili, 100 kilometreye 9.5 saniyede erişebiliyor. Son hız olarak 200 kilometre/saat belirlenmiş.



Otomobilin fiyatları ise, donanım özelliklerine göre 84.000 ile 94.000 arasında değişiyor.



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