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Volkswagen Satışları Rekor Kırdı

VOLKSWAGEN SATIŞLARI REKOR KIRDI

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun araç satışları, 2017 yılında 4,3 milyon adede ulaşarak rekor kırdı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 11:40
Puan Ver : Volkswagen Satışları Rekor Kırdı(5/10)1

Bünyesinde bir çok markayı bulunduran Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, VW Grubu 2017 yılında tüm zamanların en yüksek araç teslimatını gerçekleştirdi.

ARAÇ SATIŞLARI DÜNYA GENELİNDE 10,7 MİLYONA ULAŞTI

Dünya genelinde araç satışları geçen yıl yüzde 4,3 artarak 10 milyon 741 bin milyon adete ulaştı. Grup, 2017 yılının tamamında, Avrupa'daki müşterilere, yüzde 3,3'lük bir büyümeyi temsil eden, 4,3 milyon aracın teslimini gerçekleştirdi.

Rusya pazarındaki toparlanma, Orta ve Doğu Avrupa'daki performansı olumlu etkiledi ve 2017 yılının tamamında bu pazarın yüzde 13,2 büyümesinde ve 744 bin 600 adet araç satılmasında etkili oldu.

Grubun Çin'e satışları geçen yıl yüzde 5,1'lik artışla 4,2 milyon adet, ABD'ye satışları yüzde 5,8 artışla 625 bin adet olarak kaydedildi.

VW Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tüm zamanların en yüksek araç teslimatı her şeyden önce tüm Grup markaları ve çalışanları tarafından güçlü bir ekip performansıyla ilişkilendirilebilir." ifadesini kullandı.

"MÜŞTERİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"

Müller, "Müşterilerimize güven duydukları için minnettarız. 2018 yılında dünyanın her yerindeki müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve aşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat , Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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