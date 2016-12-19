O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

volkswagen sahipleri araçlarını söküyor!

VOLKSWAGEN SAHİPLERİ ARAÇLARINI SÖKÜYOR!

Volkswagen geri satın alacağı araçların çalışır durumda olması kriterini koyunca otomobil sahipleri araçlarının bazı parçalarını söküyor.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:37
Puan Ver : Volkswagen Sahipleri Araçlarını Söküyor!(6/10)6


Otomotiv tarihinin en büyük skandallarından birinden sonra ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) kararnamesi sonucunda VW, emisyon hilesi yapılan araçları geri alıyor. Konulan tek şart ise "aracın çalışır durumda olması". 18 Eylül 2015 tarihinden itibaren "Montajlı", "Sökülmüş", "Su Basmış", "Hurda", "Yeniden Yapılmış" veya "Kurtarılmış" araçlar kullanılamaz olarak nitelendiriliyor. Yani bunun dışında kalan araçlar çalışır durumda olduğu sürece kabul ediliyor.



ABD'deki VW bayilerinin bu tip bahaneleri çokça duyacağı kesin.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Volkswagen  Sahipleri  Araçlarını  Söküyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER