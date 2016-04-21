VOLKSWAGEN REKOR TAZMİNAT ÖDEYECEK
Emisyon skandalıyla başı dertte olan Alman otomotiv devi, dava açılmaması karşılığında ABD'li yetkililerle el sıkıştı. Firma, her aracın sahibine 5 bin dolar verecek.
ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), Kaliforniya Çevre Dairesi (CARB) ve ilgili diğer kurumlarla Volkswagen arasında, sürenin dolmasına 48 saat kala anlaşmaya varıldı.
Alman şirket, egzoz emisyonlarını düşük gösteren programın yer aldığı her aracın sahibine 5 bin dolar tazminat ödeyecek. Volkswagen ayrıca, ayıplı Otomobillerin geri çağrılma ve yeni donanımların takılması sürecinde oluşacak masrafları da karşılayacak.
Toplam rakam 3 milyar dolar
Emisyon skandalından etkilenen araç sayısının yaklaşık 600 bin olduğu göz önüne alındığında, Volkwagen'in toplamda 3 milyar dolar tazminat ödeyeceği tahmin ediliyor.
Tarafların anlaşması için verilen süre Perşembe günü saat 17:00'da doluyordu. Anlaşmanın detayları, Perşembe günü öğleden sonra ilgili hakim Charles Breyer tarafından San Francisco'da açıklanacak.
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