

Alman otomotiv devi Volkswagen pil fabrikası kuruyor. Şirket bir süre önce karşı çıktığı pil fabrikasına mecbur kalmış gibi görünüyor. Detaylar haberimizde.



Alman otomotiv devi VW bir süre önce yaşadığı dizel skandalı nedeniyle zor günler geçirirken şirket bu zor günleri hem mali hem de prestij açısından atlatabilmek için değişik arayışlar içerisine girdi. Elektrikli araçlar üzerinde yatırımlar yapan ve geçtiğimiz günlerde Golf'ün elektrikli versiyonunu tanıtan firma bu alana daha büyük yatırımlar yapacak.



Yatırımlar sadece araçlar için olmayacak. Araçlarda kullanılacak olan batarya teknolojisi konusunda da yatırımlar yapan firma kendi pil fabrikasını kurmaya bir süre önce karşı çıkıyordu. CEO tarafından yapılan açıklamalarda fabrika büyük maliyetler doğuracağı gerekçe gösterilerek kabul edilmiyordu. Ancak görünen o ki firma bu fikrinden vazgeçti.



Gelen bilgilere göre Alman otomotiv grubu araçlarında kullanmak için özel piller üretecek bir fabrika kuracak. Pil fabrikası sayesinde araçlarına diğer üreticilerden pil temin etmek zorunda kalmayacak olan üretici bu işi kendi içerisinde çözecek.



30 Farklı Elektrikli Model Piyasada Olacak



2025 yılına kadar tüm grup markalarında 30 yeni elektrikli aracı sunma hedefinde olan VW grubu Audi, Porsche gibi markalarında da yeni modeller duyuracak. Sadece üst seviye modeller içermeyecek olan yeni araç serileri aynı zamanda daha alınabilir araçları da içerisinde barındıracak. Şirket bu araçlarda şimdiye kadar kullandığı Güney Kore menşeli pilleri kullanmayacak. LG ve Samsung tarafından üretilen pilleri kullanmakta olan firma yeni kurulan fabrikası sayesinde bu üreticilere çok daha az ihtiyaç duyacak.



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