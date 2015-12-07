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volkswagen o lüks markaları satıyor!

VOLKSWAGEN O LÜKS MARKALARI SATIYOR!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, şimdi elindeki bazı lüks otomobil markalarını satmak için hazırlık yapıyor.

Tarih : 07 Aralık 2015, 09:40
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, şimdi elindeki bazı lüks otomobil markalarını satmak için hazırlık yapıyor.



Volkswagen, skandalı patlak vermesiyle hem satış yaptığı ülkelerde devleti kandırmanın cezası olarak hem de kandırarak ayıplı mal sattığı masum müşterilerine ödeyeceği tazminatların altından kalkmak için bulduğu 20 milyar dolarlık kredinin geri ödemesini yapabilmek için, elindeki lüks otomobil markalarını satmak zorunda olduğunu açıkladı.



Buna göre Volkswagen önümüzdeki dönem içinde Bentley, Lamborghini ve Ducati markalarını, rakip otomobil üreticilerine satacak. Markaların ve ellerindeki fabrikalarla öz varlıkların satımından gelen para ise 20 milyar dolarlık kredinin geri ödemesine gidecek.



Ancak, 100 bin liralar seviyesinde ücretler ödeyerek lüks ve güçlü otomobil aldığını düşünen otomobil sahiplerinin, motorların devri düşürüldükten sonra araçların yaşayacağı ağır performans kaybı nedeniyle yaşayacakları zararın nasıl tazmin edileceği hala kesinleşmiş değil.



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Etiketler: Volkswagen  O  Lüks  Markaları  Satıyor    haber

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