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volkswagen kanada'da 105 kişiye 2.1 milyar dolar para ödeyecek

VOLKSWAGEN KANADA'DA 105 KİŞİYE 2.1 MİLYAR DOLAR PARA ÖDEYECEK

Kanada'da Ontario Yüksek Mahkemesi'nde daha önce açılan davaya bakan Hakim Edward Belobaba, emisyon skandalına karışan 2 litrelik dizel motorlu Volkswagen ve Audi araçları satın alan veya lease yoluyla kiralayan 105 bin kişiye, 5 bin 100 ila 8 bin dolar arası ödeme yapılmasına hükmetti.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:37
Puan Ver : Volkswagen Kanada'da 105 Kişiye 2.1 Milyar Dolar Para Ödeyecek(10/10)12


Kanada'da Ontario Yüksek Mahkemesi'nde daha önce açılan davaya bakan Hakim Edward Belobaba, emisyon skandalına karışan 2 litrelik dizel motorlu Volkswagen ve Audi araçları satın alan veya lease yoluyla kiralayan 105 bin kişiye, 5 bin 100 ila 8 bin dolar arası ödeme yapılmasına hükmetti.



Kanada'nın Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yüksek mahkemelerde açılan davaların ardından 2.1 milyar dolarlık uzlaşma paketini kabul eden Volkswagen, belirlenen cezaları bugünden itibaren ödemeye başlayacak.



ÇEVREYİ 40 KAT DAHA FAZLA KİRLETİYOR



Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 2015 yılında Kanada'da sattığı bazı araçlarda yanıltıcı bir yazılımla emisyon testlerinde manipülasyon yaptığı ve bu şekilde çevreyi 40 kat daha fazla kirlettiği açıklanmıştı.



Bunun ardından Volkswagen, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracının emisyon testi manipülasyonuna neden olan yazılımla donatıldığını kabul etmiş ve zararın karşılanması için 6,5 milyar avroluk bütçe ayırdığını duyurmuştu.



 



kaynak:yeniakit








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