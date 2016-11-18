Google ve Intel gibi dünya teknoloji devlerinin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh, Volkswagen iş birliğiyle otomotiv sektöründe yenilikçi bir uygulamaya imza attı.



Google ve Intel gibi dünya teknoloji devlerinin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh, Volkswagen iş birliğiyle otomotiv sektöründe yenilikçi bir uygulamaya imza attı.



Türk firma Blesh, Bluetooth teknolojisini entegre ederek geliştirdiği akıllı anahtarlık ile Volkswagen araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak.



Arabanın Anahtarını ve Telefonu Kaybetmeye Son



Volkswagen tarafından Volkwagenim mobil uygulamasına dahil edilen akıllı anahtarlık araç sahiplerine çok özel bir deneyim sunuyor. Kullanıcıların telefonları ile araba anahtarları arasında bir iletişim sağlayan akıllı anahtarlık, ikisinden biri kaybolduğunda özel alarmı ve konum takibi sayesinde bulunmalarını kolaylaştıracak. Mobil uygulama içinden “Telefonumu Bul” veya duruma göre “Anahtarlığımı Bul” seçenekleri kullanıcıların kurtarıcısı olacak.



50 Metrelik Dünyanın En Uzun Selfie Çubuğu



Bluetooth ile çalışan akıllı anahtarlık aynı zamanda bir selfie kumandası olarak da çalışıyor. Blesh tarafından tasarlanan cihaz, kullanılan teknolojinin imkanları kapsamında “Selfie Kumandası” işlevi ile sahiplerinin 50 metreye kadar mesafeden telefonlarını yöneterek selfie çekmesini de imkan sunuyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan Blesh CEO'su Devrim Sönmez, “Dünyanın önemli otomotiv üreticilerinden Volkswagen'in akıllı anahtarlık için teknoloji partneri olarak Blesh'i seçmesi bizi gururlandırdı. Blesh olarak Bluetooth teknolojisi ile çalışan beacon'lar konusunda hem Türkiye'de hem de dünyada ilgi gören bir Türk şirketiyiz. Türkiye geneline yerleştirdiğimiz ve 20 milyon kişiye erişim imkanı sağladığımız 35 bin adet sensörle hizmet veriyoruz. Üstlendiğimiz global ve bölgesel projelerle Nesnelerin İnterneti konusunda tanınan global oyunculardan biri olma yolunda da hızla ilerliyoruz. TRPE Capital liderliğinde yakın dönemde aldığımız 4 milyon dolarlık yatırımın da katkısıyla Ar-Ge gücümüzü artırıp yenilikçi projeler ortaya koyarak emin adımlarla büyümemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



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