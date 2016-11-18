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Google ve Intel gibi dünya teknoloji devlerinin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh, Volkswagen iş birliğiyle otomotiv sektöründe yenilikçi bir uygulamaya imza attı.

Tarih : 18 Kasım 2016, 14:12
Puan Ver : Volkswagen İle Türk Firması Arasındaki Dev İşbirliği!(7/10)7


Google ve Intel gibi dünya teknoloji devlerinin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh, Volkswagen iş  birliğiyle otomotiv sektöründe yenilikçi bir uygulamaya imza attı.



Türk firma Blesh, Bluetooth teknolojisini entegre ederek geliştirdiği akıllı anahtarlık  ile Volkswagen araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak.



Arabanın Anahtarını ve Telefonu Kaybetmeye Son



Volkswagen tarafından Volkwagenim mobil uygulamasına dahil edilen  akıllı anahtarlık araç sahiplerine çok özel bir deneyim sunuyor.  Kullanıcıların telefonları ile araba anahtarları arasında bir iletişim sağlayan akıllı anahtarlık, ikisinden biri kaybolduğunda özel alarmı ve konum takibi sayesinde bulunmalarını kolaylaştıracak. Mobil uygulama içinden “Telefonumu Bul” veya duruma göre “Anahtarlığımı Bul”  seçenekleri kullanıcıların kurtarıcısı olacak.



50 Metrelik Dünyanın En Uzun Selfie Çubuğu



Bluetooth ile çalışan akıllı anahtarlık aynı zamanda bir selfie  kumandası olarak da çalışıyor. Blesh tarafından tasarlanan cihaz,  kullanılan teknolojinin imkanları kapsamında “Selfie Kumandası” işlevi  ile sahiplerinin 50 metreye kadar mesafeden telefonlarını yöneterek  selfie çekmesini de imkan sunuyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan Blesh CEO'su Devrim Sönmez, “Dünyanın önemli otomotiv üreticilerinden Volkswagen'in akıllı  anahtarlık için teknoloji partneri olarak Blesh'i seçmesi bizi  gururlandırdı. Blesh olarak Bluetooth teknolojisi ile çalışan  beacon'lar konusunda hem Türkiye'de hem de dünyada ilgi gören bir Türk  şirketiyiz. Türkiye geneline yerleştirdiğimiz ve 20 milyon kişiye  erişim imkanı sağladığımız 35 bin adet sensörle  hizmet veriyoruz. Üstlendiğimiz global ve bölgesel  projelerle Nesnelerin İnterneti konusunda tanınan global oyunculardan  biri olma yolunda da hızla ilerliyoruz. TRPE Capital liderliğinde  yakın dönemde aldığımız 4 milyon dolarlık yatırımın da katkısıyla  Ar-Ge gücümüzü artırıp yenilikçi projeler ortaya koyarak emin  adımlarla büyümemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



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Etiketler: Volkswagen  İle  Türk  Firması  Arasındaki  Dev  İşbirliği    haber

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