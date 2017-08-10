VOLKSWAGEN İLE TATA MOTOR'S İŞBİRLİĞİNE SON VERDİ
Dünyanın en büyük araç üreticisi Volkswagen ile Hindistan merkezli Tata Motor's arasında gelişmekte olan ülkelere yönelik araç geliştirmek için düşünülen işbirliği rafa kaldırıldı.
Volkswagen ile Tata Motor's birlikte çalışmaktan vazgeçti.
ORTAK ÜRETİM PLANLAMIŞLARDI
İki firma Mart ayında stratejik ortaklık imkanlarının araştırılması için bir mutabakat zaptı imzalamışlardı. Volkswagen ile Tata Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere yönelik otomotiv parçaları ve araç üretmeyi planlıyordu.
ORTAKLIK BAŞLAMADAN BİTTİ
Ancak gelinen noktada yapılması düşünülen ortaklık hayata geçmeden sona erdi. Yapılan açıklama ile iki otomotiv devinin Hindistan'daki işbirliklerine son verme kararı aldıkları belirtildi.
"ORTAKLIKTAN GELECEK FAYDA BEKLENTİMİZİN ALTINDA"
Tata tarafından yapılan açıklamada, "Yaptığımız değerlendirmede ortaklıktan elde edilecek stratejik faydaların her iki taraf içinde eşik seviyenin altında olduğu sonucuna vardık" denildi.
Kaynak: haberinburada
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