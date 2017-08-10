Dünyanın en büyük araç üreticisi Volkswagen ile Hindistan merkezli Tata Motor's arasında gelişmekte olan ülkelere yönelik araç geliştirmek için düşünülen işbirliği rafa kaldırıldı.

Volkswagen ile Tata Motor's birlikte çalışmaktan vazgeçti.

ORTAK ÜRETİM PLANLAMIŞLARDI

İki firma Mart ayında stratejik ortaklık imkanlarının araştırılması için bir mutabakat zaptı imzalamışlardı. Volkswagen ile Tata Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere yönelik otomotiv parçaları ve araç üretmeyi planlıyordu.

ORTAKLIK BAŞLAMADAN BİTTİ

Ancak gelinen noktada yapılması düşünülen ortaklık hayata geçmeden sona erdi. Yapılan açıklama ile iki otomotiv devinin Hindistan'daki işbirliklerine son verme kararı aldıkları belirtildi.

"ORTAKLIKTAN GELECEK FAYDA BEKLENTİMİZİN ALTINDA"

Tata tarafından yapılan açıklamada, "Yaptığımız değerlendirmede ortaklıktan elde edilecek stratejik faydaların her iki taraf içinde eşik seviyenin altında olduğu sonucuna vardık" denildi.

Kaynak: haberinburada