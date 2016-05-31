O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

volkswagen golf'te menzil artışı

VOLKSWAGEN GOLF'TE MENZİL ARTIŞI

Efsane otomobil Volkswagen Golf'ün elektrikli modelinde menzil artışı gerçekleşti.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 14:23
Puan Ver : Volkswagen Golf'te Menzil Artışı(10/10)10


Efsane otomobil Volkswagen Golf'ün elektrikli modelinde menzil artışı gerçekleşti.



Emisyon skandalı sonrası büyük yara alan Volkswagen bu sefer yenilenmiş elektrikli  Golf modelinde menzil artışına gitti. Yeni e-Golf 2017 yılında arttırılmış pil kapasitesi ile yolları süsleyecek.



Önceki e-Golf tam folu bataryası ile 120 kilometre yol yapabiliyordu. Yenilenmiş hali ise 200 kilometre yol yapabilme kapasitesine ulaştı bile. Volkswagen'in verdiği resmi fabrika verileri ise eski pil için 180km, yeni pil için 265km seviyesinde.



Volkswagen'in kullanacağı pil boyutlarına bakacak olursak, herhangi birşeyin değişmediğini görebiliriz. Farklı bir teknoloji ile ortaya çıkacak olan bataryalar eskiye oranla %30 daha verimli hale gelecek. Volkswagen e-Golf, 115 beygir gücündeki 85Kw'lik bir elektrikli motora bulunduruyor. Bu motor ile araç 10.4 saniyede 100km/s hıza çıkabiliyor.



HTC Desire 828 video inceleme








Etiketler: Volkswagen  Golf  Te  Menzil  Artışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER