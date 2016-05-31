

Efsane otomobil Volkswagen Golf'ün elektrikli modelinde menzil artışı gerçekleşti.



Emisyon skandalı sonrası büyük yara alan Volkswagen bu sefer yenilenmiş elektrikli Golf modelinde menzil artışına gitti. Yeni e-Golf 2017 yılında arttırılmış pil kapasitesi ile yolları süsleyecek.



Önceki e-Golf tam folu bataryası ile 120 kilometre yol yapabiliyordu. Yenilenmiş hali ise 200 kilometre yol yapabilme kapasitesine ulaştı bile. Volkswagen'in verdiği resmi fabrika verileri ise eski pil için 180km, yeni pil için 265km seviyesinde.



Volkswagen'in kullanacağı pil boyutlarına bakacak olursak, herhangi birşeyin değişmediğini görebiliriz. Farklı bir teknoloji ile ortaya çıkacak olan bataryalar eskiye oranla %30 daha verimli hale gelecek. Volkswagen e-Golf, 115 beygir gücündeki 85Kw'lik bir elektrikli motora bulunduruyor. Bu motor ile araç 10.4 saniyede 100km/s hıza çıkabiliyor.



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