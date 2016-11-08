Volkswagen, ortaya çıkan dizel skandalının ardından birçok mali sorunla boğuşmaya devam ediyor. Şirket son olarak Dünya Ralli Şampiyonasından çekilmeyi düşünmeye başladı.



Volkswagen, ortaya çıkan dizel skandalının ardından birçok mali sorunla boğuşmaya devam ediyor. Şirket son olarak Dünya Ralli Şampiyonasından çekilmeyi düşünmeye başladı.



Son dönemde ortaya çıkan dizel skandalının sorunlarıyla boğuşan Alman otomobil devi Volkswagen mali durumundaki olumsuz tabloyu düzeltmek adına birtakım radikal kararlar almayı düşünüyor. Bu kararlardan en önemlisi de Dünya Ralli Şampiyonasından çekilme durumu. 2013 yılındaki katılımından sonra Dünya Ralli Şampiyonasında (WRC) sürücüler ve markalar ayağında birçok başarıya atan şirket 4 yıl içinde zirveye oturmayı başarmıştı.



Eğer bu ayrılma kararı hayata geçerse şirketin yanında olan kullanıcıları oldukça üzüntüye sevkedebilir. Ayrıca bununla kalmayıp en büyük rakibi Toyota'nın 2017 yılında Ralli dünyasına adım atması şirketi zora sokabilecek diğer durumlardan bir tanesi.



Sonuç olarak şirketin Ralli dünyasından çekilmesi sadece kendi takımını kurmayacak olması durumuyla sınırlı. Bu durumda Volkswagen hala takımlar için Ralli araçları üretmeyi sürdürecek anlamına geliyor.



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