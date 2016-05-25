

Volkswagen Kampanyaları 2016



Volkswagen, Mayıs ayı kampanyalarıyla; sabit kur avantajı, Dost Drive indirim fırsatları ve cazip finansman olanakları sunmaya devam ediyor.



Volkswagen Dost Drive Kampanyası



Mayıs ayı Volkswagen Dost Drive Kampanyası kapsamında özel indirim fırsatları sunuluyor. Volkswagen Dost Drive Kampanyası'ndan faydalanmak için Volkswagenseverlerin buluşma noktası Volkswagenim'e üye olun, Dost Drive avantaj sayfasında yer alan formda kendi bilgilerinizle birlikte “keşke bir Volkswagen sahibi olsa” dediğiniz arkadaşınızın bilgilerini doldurun, birlikte test sürüşü yapın, hem kendinize hem de arkadaşınıza %6* indirim kodu kazandırın.







* 14 Nisan 2016 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında geçerli olan Volkswagen Dost Drive kampanyasında, 2015 model VW Passat ve VW Passat Variant modelleri için % 4, 2015 model diğer tüm Volkswagen modelleri için %6, 2016 model Volkswagen CC modelleri için %6, Yeni VW Tiguan, VW Passat, VW Passat Variant ve Volkswagen CC modelleri hariç tüm 2016 model Volkswagen modelleri için %3 indirim fırsatı sunulmaktadır. Dost Drive kampanyası, 2016 model VW Passat, VW Passat Variant ve Yeni VW Tiguan modellerinde geçerli değildir.







Volkswagen Dost Drive Kampanyası katılım koşulları:



• Volkswagen Dost Drive kampanyası Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş tarafından düzenlenmektedir.



• Bu kampanya, 14 Nisan 2016 – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında geçerlidir.



• Kampanya süresince indirim kodu kazanmak isteyen kullanıcılar www.volkswagenim.com adresinden Volkswagenim üyeliklerini tamamlamalarının ardından “Dost Drive” avantaj detay sayfasına giriş yaparak ilgili sayfada yayınlanan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalıdırlar. Formu doldururken bilgilerini paylaşmış oldukları dostları ile Yetkili Satıcılarımıza gelerek test sürüşünü gerçekleştirmelerinden sonra kazanmış oldukları indirim kodları hem kendilerine hem de arkadaşlarına Yetkili Satıcılarımızda SMS ve/veya e-posta yoluyla iletilecektir.



• Kullanıcılar kazanmış oldukları indirim kodlarını Volkswagen Yetkili Satıcılarında onaylatarak ilgili model özelinde belirlenmiş indirimi kullanabilirler.



• Kazanılan indirim kodları, 2015 Passat ve Passat Variant modelleri için %4, 2015 model diğer tüm Volkswagen modelleri için %6, 2016 model Volkswagen CC modelleri için %6, Passat, Passat Variant, ve Volkswagen CC modelleri hariç tüm 2016 model Volkswagen modelleri için %3 indirim fırsatı sunmaktadır. İndirim oranları tavsiye edilen tutarlardır ve yetkili satıcıların indirim hakkı saklıdır.



• Dost Drive kampanyası, 2016 model Passat ve Passat Variant modellerinde geçerli değildir.



• Kod aracılığıyla kazanılan birden fazla indirim birleştirilemez.



• Dost Drive kampanyasından kazanılan indirim kodları başka kampanyalar ile birleştirilemez.



• İletişim bilgilerini eksik veya yanlış bir şekilde paylaşan kullanıcılar indirim fırsatlarından faydalanamaz.



• Dost Drive kampanyası dahilinde kazanılan indirim kodu filo satış tipinde, test, araç değişimi ve geçici araç alımlarında geçerli değildir.



• Kampanya indirimi, kampanyaya katılan kullanıcı ve birinci derece yakınları tarafından kullanılabilir.



• Volkswagen Türkiye bu kampanyayı istediği an sonlandırma veya yeni bir dönem için tekrarlama, uzatma dâhil dilediği değişikliği yapma hakkını kendinde saklı tutar. Volkswagen Türkiye kampanyayla ilgili yaptığı değişikliklerden sorumlu tutulamaz.







Volkswagen Sabit Kur Kampanyası



Volkswagen sabit kur kampanyası kapsamında 24 Mayıs 2016 tarihinden itibaren; 2015 model VW Tiguan, VW Beetle, VW Scirocco ve Volkswagen CC'ye 1€ = 2,55 TL, VW Touareg'e ise 1€ = 2,70 TL sabit kur oranıyla sahip olabilirsiniz.







2016 model VW Tiguan, VW Beetle, VW Scirocco ve Volkswagen CC'lere 1€ = 2,69 TL, Yeni VW Tiguan, VW Golf R ve VW Touareg'lere ise 1€ = 2,84 TL sabit kur oranlarıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında.







Volkswagen Kredi Kampanyası



Volkswagen Finans'tan sadece kredi kullanmanız durumunda %1,19 faiz oranı geçerli. Volkswagen Finans'tan kullanacağınız araç kredinize 2 sigorta ürünü ekleyerek %1,09 avantajlı faiz oranından yararlanabilirsiniz.







*Kredilere dosya masrafı dahil edilmemiştir.







Avantaj Paket :



4 Yıl garanti (2+2 yıl full life)



1 yıllık kasko



4 yıllık yol yardım hizmeti



Tek sigorta ürünü ile %1,19 (2 sigorta ürünü ile birlikte %1,09 faiz)







*Kasko ürününün tek ürün olarak alındığı satışlarda 3 puanlık faiz indirimi geçerli değildir.