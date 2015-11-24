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Volkswagen Ceo'su Müller'den yeni açıklama

VOLKSWAGEN CEO'SU MÜLLER'DEN YENİ AÇIKLAMA

Volkswagen Ceo'su Matthias Müller, emisyon skandalının yarattığı maddi zararın altından kalkabileceklerini söyledi

Tarih : 24 Kasım 2015, 17:47
Puan Ver : Volkswagen Ceo'su Müller'den Yeni Açıklama(9/10)8


Volkswagen Ceo'su Matthias Müller, emisyon skandalının yarattığı maddi zararın altından kalkabileceklerini söyledi

Volkswagen CEO'su Matthias Müller egzoz manipülasyonundan kaynaklanan maddi zararın altından kalkabileceklerini ve hemen bütün dizel motorları için teknik çözüm bulduklarını açıkladı.



Müller holding merkezinin bulunduğu Wolfsburg'da yaklaşık bin yöneticiye hitaben yaptığı konuşmada Avrupa'daki dizel motorlu araçlar için bulunan çözümün onaylandığını ve motorlardaki modernizasyonun 'teknik, yapılabilirlik ve mali bakımlardan' üstesinden gelinebileceğini söyledi.








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