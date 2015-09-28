VOLKSWAGEN BOSCH'UN SÖZÜNÜ DİNLEMEMİŞ
Volkswagen yönetiminin, skandala neden olan emisyon yazılımını satan Bosch'un "yazılımın test amaçlı olduğu ve yasalara aykırı olduğu" uyarılarını dinlemediği ortaya çıktı
Avrupa'nın en büyük otomobil şirketlerinden Volkswagen'in (VW) yönetiminin, egzoz ölçümünde kullanılan yazılımın yasalara aykırı olduğunu uzun zamandır bildiği iddia edildi.
"Bild am Sonntag" gazetesinin haberine göre, VW şirketindeki egzoz emisyon testinde araçlarda manipülasyon yapıldığına ilişkin yapılan incelemelerde önemli bir belgeye rastlandı.
Söz konusu yazılımı VW'ye satan Bosch şirketinin 2007 yılında gönderdiği yazıda, bu yazılımın test amaçlı olduğu, araçların normal kullanımı için öngörülmediği ifade edilerek, yazılımın kullanılmasının yasalara aykırı olduğunun bildirildiğine işaret edildi.
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